بسمة بوسيل تطرح أغنية هبدأ أعيش.. تعرف على كلماتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرحت بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان "هبدأ أعيش" وهى من تأليف محمود سليم وألحان علي الخواجة.

كلمات أغنية هبدأ أعيش

خليتني بيك أشوف

اللي ماشوفتوش بعيني

قلبي ده قال حروف

مقالهاش طول سنيني

كان فيه جوايا خوف

قبلك دا كان ماليني

حسيت معاك بأمان

شوفت معاك الحياة

بلون وبشكل تاني

إحساس بجد ياه

اخدني من مكاني

قلبي عمره ابتداه

أول ما بقيت عشاني

ولاقيت لقلبي مكان

هابدأ أعيش.. مافيش

ولا حاجة هاتخليني اسيب اديك

خلاص لاقيت

كل اللي نفسي فيه ده فيك

بقيت بشوف

الدنيا أحلى وهي بيك

وأكتر بكتير

لو ثانية تكون بعيد

مش هتنازل عليها

هافضل جنمبك واعيد

كل حاجة ابتديها

تاني بإحساس جديد

دي حياتي أنت ماليها

كل يوم بيك عيد

لما قلبي لقاك

كات هي دي البداية

وناويت أعيش معاك

قصه وملهاش نهاية

لو عشت عمري ليك

صدقني مش كفاية

عُمر شوية عليك

آخر أعمال بسمة بوسيل

يذكر أن آخر أعمال بسمة بوسيل أغنية "عيشنا وشوفنا"، والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي ابراهيم وميكس وماستر مصطفي رؤوف.



كلمات أغنية عيشنا وشوفنا



عيشنا وشوفنا اللي خان

عشمان نديه أمان

و كمان بيلوم علينا

ويجيب عنيه في عنينا

مريض حب امتلاك

و راسم دور ملاك

ده من جواه ملاك

و ده طبعه من زمان

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

ببقى في حالة انهيار

و يزود جرحي نار

وحكايتي قفل عليها

و مبيسألش فيها

انا مش مصدومة فيه

ولا حتى بلوم عليه

انا عارفة ده كله ايه

بيكرهني فيه

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني