العالم اليوم - جيش إسرائيل يشكك بأعداد القتلى الذين سقطوا في قصف بيت لاهيا

انتم الان تتابعون خبر جيش إسرائيل يشكك بأعداد القتلى الذين سقطوا في قصف بيت لاهيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:29 صباحاً - علّق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الذين سقطوا إثر قصف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد فحص أولي أجراه الجيش، تبين أن الأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، مبالغ فيها، ولا تتوافق مع المعلومات التي بحوزة جيش الدفاع الإسرائيلي، والذخائر الدقيقة المستخدمة في العملية، ودقة الضربة على هدف إرهابي للحركة".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعمل بدقة ويبذل قصارى جهده لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد مقتل 73 شخصا على الأقل جرّاء قصف صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مربع سكني في بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني.

كذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الطائرات الإسرائيلية دمرت مربعا سكنيا بالكامل في بيت لاهيا، الأمر الذي أسفر عن سقوط 73 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى نقل الجرحى لمستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، واستمرار فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن ناجين.

وتعهدت إسرائيل في السادس من أكتوبر بمنع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة، وشنت هجوما جويا وبريا واسع النطاق، وشددت حصارها على المنطقة التي مزقتها الحرب ودفعت عشرات الآلاف من الناس إلى النزوح.