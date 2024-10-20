نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تصاعد الدخان في الضاحية الجنوبية لبيروت.. ماذا يحدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اللبنانية، ومنها سكاي نيوز. وقد رصدت الأعمدة الدخانية التي تصاعدت نتيجة هذه الضربات.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا لسكان المنطقة، حيث أفاد المتحدث الرسمي أفيخاي أدرعي بضرورة إخلاء المباني المحددة على الخرائط في حارة حريك وحدث بيروت. جاء في البيان: "أنتم قريبون من منشآت تابعة لحزب الله، وسيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي باستهدافها في الفترة القريبة".

كما أضاف: "لضمان سلامتكم وسلامة عائلاتكم، يجب عليكم مغادرة المباني والمناطق المجاورة على الفور والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر".

تجدر الإشارة إلى أن الغارات تأتي في سياق التصعيد المستمر في المنطقة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2448 قتيلًا.