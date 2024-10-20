نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي قصف بلدة كفر حمام جنوبي لبنان بقنابل فوسفورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان ميداني بأن الطيران الإسرائيلي قصف بلدة كفر حمام في منطقة العرقوب جنوبي لبنان بقنابل فوسفورية.

ونقلت المراسلة عن مصدر نبناني قوله إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل متكرر القنابل الفوسفورية الحارقة خلال هجماته على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وصرح مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينان في وقت سابق أن المنظمة تلقت معلومات تفيد بأن عددا كبيرا من الجرحى المتأثرين بـ "الفوسفور الأبيض" دخلوا إلى المستشفيات في لبنان بعد الضربات الإسرائيلية.

والجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض أيضا ضد العديد من الأهداف المدنية في قطاع غزة منذ انطلاق حربه في السابع من أكتوبر، ولفت العديد من التقارير الصحفية النظر إلى ذلك، إلا أن الإدارة الأمريكية تتجاهل بشكل كامل هذه البيانات.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض والذخائر العنقودية في قطاع غزة، وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة المحظورة في قصف القطاع.