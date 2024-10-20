نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الزمالك مهتم بالتعاقد مع جناح مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك مهتم بالتعاقد مع جناح مالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب المالي يملك من العمر 30 عامًا، وأبرز محطاته كان الاحتراف في الدوري الفرنسي".

زياد كمال يعوض دونجا في تشكيل الزمالك بالسوبر المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أقرب لدخول التشكيل الأساسي في مباراة بيراميدز، بالسوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بنسبة 60% يتجه جوزيه جوميز المدير الفني، للاعتماد على خدمات زياد كمال وتعويض نبيل دونجا الذي يعاني من إصابة".