نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ليجانيس، مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا

ومن المقرر أن تقام مباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

حيث يحتل فريق أتليتكو مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وعلى الجانب الآخر، يقع ليجانيس في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليجانيس في الليجا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.