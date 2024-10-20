ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الليغا
فاز ريال مدريد على سيلتا فيغو، 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين (20 و66) هدفي ريال مدريد، فيما أحرز فيليوت سفيدبيرغ هدف سلتا فيغو الوحيد في الدقيقة (51).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة، بنفس النقاط مع المتصدر برشلونة والذي سيلعب غدا مع إشبيلية.
في المقابل توقف رصيد سلتا فيغو عند (13) نقطة في المركز العاشر.
وفي الجولة ذاتها، عاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه إسبانيول بنتيجة (4 - 1)، فيما تعثر جيرونا بالخسارة أمام ضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد. بينما فاز ريال بيتيس على مضيفه أوساسونا بنتيجة (2 - 1).
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