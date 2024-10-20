نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الإعلان وزارة الخارجية الأميركية عن فتح باب الهجرة الشرعية إلى أمريكا 2025، زادت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بين الراغبين في الهجرة، حول آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى إمريكا، حيث يحلم الشباب والمواطنون بالسفر إلى الخارج، لتحقيق مستوى معيشة أفضل، ومن خلال المقال سنوضح لكم آخر موعد لتسجيل في الهجرة، وخطوات التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، بالإضافة إلى شروط التقديم.

آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن آخر موعد للتسجيل في الهجرة العشوائية إلى إمريكا 2025 سيكون في يوم 7 نوفمبر 2024، حيث بدأت عملية التسجيل في 4 أكتوبر 2024، وستستمر حتى يوم 7 نوفمبر 2024، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة،لذلك يتوجب على الراغبين التقديم في أسرع وقت ممكن لتفادي أي مشاكل تقنية قد تواجه الموقع مع اقتراب الموعد النهائي.

خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية إلى إمريكا 2025

وأوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن للمتقدم التسجيل في الهجرة العشوائية إلى إمريكا 2025، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلكمن خلال إتباع الخطوات التالية

يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية المخصص للتقديم في برنامج اللوتري.

ثم يقوم بالتسجيل من خلال البريد الإلكتروني والدخول إلى الحساب الجديد.

يتعين على المتقدم كتابة استمارة التقديم بالبيانات الشخصية المطلوبة باللغة الإنجليزية، وتشمل هذه البيانات مثل الاسم الكامل كما هومدرج في جواز السفر، تاريخ الميلاد، الجنس، بلد الولادة، العنوان البريدي، رقم الهاتف.

ومن ثم يقوم برفع بعض المستندات الأساسية مثل صورة حديثة للمتقدم، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الفنية المعلنة.

وفي الختام، يقوم المتقدم إرسال الطلب إلكترونيًا، ثم الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص بالطلب لمتابعة النتائج.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا

وحددت وزارة الخارجية، عدد من الشروط والضوابط، الواجب توافرها، للتقديم في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وتتمثل في: