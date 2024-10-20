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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي مصطفى محمد مع محمد عبدالمنعم غدًا، عندما يستضيف فريق نانت فريق نيس في مواجهة مصرية بالدوري الفرنسي 2024-2025 على الأراضي الفرنسية.

موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

فريق نانت، بقيادة مصطفى محمد، يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط، متساويًا في النقاط مع نيس الذي يقوده عبدالمنعم، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، مما يضع نيس في المركز العاشر.

كلا اللاعبين يواجهان قلة المشاركة في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، حيث اكتفى مصطفى محمد بالمشاركة كبديل في 6 مباريات، بينما شارك محمد عبدالمنعم في 3 مباريات فقط منذ انضمامه إلى نيس، منها مباراتان أساسيتان وواحدة كبديل، وغاب عن باقي المباريات.

موعد مباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي المباراة ستنطلق غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "لا بوجوار"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد نيس في الدوري الفرنسي ستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي.