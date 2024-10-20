انت الأن تتابع خبر حكاية الرسالة الغامضة من فريد الاطرش لـ الرئيس جمال عبد الناصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إصيب الفنان فريد الأطرش أصيب بذبحة صدرية فى نهاية 1954 وذلك قبل دخوله عرض فيلم" عهد الهوى " ،أرسل الأطرش رسالة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن ينوب عنه الأخير فى استقبال جمهوره فى سينما مترو لعجزه عن ذلك نظرا لسوء حالته الصحية إثر إصابته بذبحة صدرية.

رد جمال عبد الناصر على فريد الاطرش