تقديم الخدمات الطبية لـ580 مريضا في قافلة للتحالف الوطني في بلطيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة طبية، اليوم الأحد، ضمن حملة أيد واحدة، لمؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة إبناء جاد الله، ومؤسسة إبراهيم البنا للأعمال الخيرية، ضمت القافلة 10 تخصصات "باطنة، أطفال، عظام، عيون، جلدية، انف وأذن، نساء، مسالك بولية، أسنان، صدر".

وتمكنت القافلة من تقديم الخدمات الطبية ل 580 مريضا بقرية البنايين التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وعمل نظارات طبية، كما جرى تحويل عدد آخر لإجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى في عدد من المستشفيات.

أكد الدكتور علي عبدالحميد، مدير القوافل الطبي بمؤسسة راعي مصر بكفر الشيخ، أن القافلة نظمت القافلة الطبية بالتعاون مع مؤسسة أبناء جاد الله، ومؤسسة إبراهيم البنا للأعمال الخيرية، وشهدت القافلة اقبالاً كبيراً من المواطنين من أهالي قرية البنايين والقرى المجاورة لها بمركز بلطيم، لتلقي الخدمات الطبية المتعددة في الـ 10 تخصصات، وجرى تحويل عدد من المرضى لإجراء عمليات جراحية، كما تم عمل نظارات طبية لعدد من المرضى.

اجراء الكشف الطبي على شاب بالقافلة اجراء الكشف الطبي على شاب بالقافلة

اجراء الكشف الطبي على طفلة اجراء الكشف الطبي على طفلة

اجراء الكشف الطبي على مريض اجراء الكشف الطبي على مريض