نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول بين الأهلي امام سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة مثيرة وقوية شهدت سيطرة من جانب سيراميكا كليوبترا في اواخر المباراة.

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل في الدقيقة 2 بعد خطأ دفاعي من سيراميكا كليوبترا ليضع الأهلي في المقدمة.

واستطاع سيراميكا كليبوترا معادلة النتيجة عن طريق اللاعب فخري لاكاي في الاوقات الأخيرة لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

تشكيل الأهلي في هذه المواجهة:-

حارس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – أفشة - كريم وليد

الهجوم: - إمام عاشور بيرسي تاو - طاهر محمد

وجاء تشكيل للمواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.