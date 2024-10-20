نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يهزم سيراميكا بثنائية طاهر ويتأهل لملاقاة الزمالك في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس السوبر المحلي على حساب سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وانتهى الشوط الثاني بهدفين للأهلي المصري مقابل هدف لسيراميكا كليوباترا، حيث استطاع طاهر محمد طاهر من إحراز الهدف الثاني في الشوط الثاني ليضع فريقه في المقدمة لحجز بطاقة التأهل في نهائي كأس السوبر المحلي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة شهدت سيطرة من قب سيراميكا كليوباترا.

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعادل سيراميكا كليبوترا النتيجة عن طريق اللاعب فخري لاكاي في الوقت القاتل من الشوط الأول.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة معلنًا نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف لسيراميكا كليوباترا، ومعها تأهل المارد الأحمر لنهائي كأس السوبر المحلي ليضرب موعدًا مع الزمالك الذي استطاع أن يتأهلي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق – أفشة - كريم وليد

خط الهجوم: إمام عاشور - بيرسي تاو - طاهر محمد

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي: