نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ضد سيراميكا.. موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق سيراميكا كليوباترا للهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بعد أحداث مثيرة شهدتها المباراة.

كما تلقى بيراميدز خسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سيتواجه بيراميدز وسيراميكا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس 24 أكتوبر، وذلك على ملعب إستاد آل نهيان.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

ستقام المباراة بين بيراميدز وسيراميكا في 24 أكتوبر، في تمام الساعة 4:05بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

سيتم نقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية، وكذلك قناة mbc مصر.