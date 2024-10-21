نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق والتشوهات في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر 2024م، بمشاركة 13 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز الحملة بالكشف على 292 مريضًا في العيادات التشخيصية وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء 97 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم