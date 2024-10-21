العالم اليوم - حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط مسيّرة إسرائيلية، ليل الأحد، من دون أن يحدد موقع إسقاطها.

وقال حزب الله في بيان إن المسيّرة التي أسقطها من نوع "هرمز 900".

كما أكد عبر عدة بيانات أخرى، أنه شن هجمات صاروخية على قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في أودم وكريات شمونة وبيت هلل والمالكية ومركبا.

وأتت هجمات حزب الله بعد غارات إسرائيلية عدة استهدفت ليل الأحد فروعا لجمعية "مؤسسة القرض الحسن"، التابعة للحزب في لبنان.