نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - دار الإفتاء تحسم الجدل وتكشف عن حقيقة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه" من العبارات المتداولة بين الناس، والتي تحمل معنى محبوبًا في الثقافة الشعبية. وفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية، هذه المقولة تتوافق مع المعاني الواردة في كتب السنة النبوية، والتي تشير إلى علامات القبول التي يرزق الله بها أولياءه ومن ينالون رضاه. من أهم هذه العلامات أن يجعل الله محبتهم في قلوب الناس.

ففي الحديث الشريف، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أحَبَّ اللهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ عليه السلام: إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فأحِبَّهُ، فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فيُنَادِي جِبْرِيلُ في أهْلِ السَّمَاءِ: إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ»، مما يثبت أن محبة الله للعبد تجعل له قبولًا بين الناس.

وعلاوة على ذلك، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: 96]، وجاء في تفسير هذه الآية أن الله يحب المؤمنين ويحببهم إلى خلقه، ما يتوافق مع مضمون المقولة الشائعة.

دار الإفتاء المصرية

حملة "اعرف الصح" وتصحيح المفاهيم الخاطئة

وفي إطار جهود دار الإفتاء لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، أطلقت حملة "أعرف الصح"، التي تهدف إلى مواجهة الفتاوى المتشددة أو المتساهلة التي انتشرت مؤخرًا في المجتمع المصري، وتسعى الحملة إلى قطع الطريق أمام التيارات الفكرية المتطرفة التي استغلت العاطفة الدينية لترويج معتقدات ومعلومات غير صحيحة.

تتناول الحملة مجموعة متنوعة من الموضوعات المثيرة للجدل، مثل: حكم العمل بمهنة المحاماة، الالتحاق بكليات الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، بناء الكنائس، ترك الصلاة، التعامل مع البنوك، هدم الآثار الفرعونية، وتحريم بعض مظاهر الحياة العامة مثل تحية العلم والوقوف حدادًا، وهذه الموضوعات استغلتها بعض الجماعات لترسيخ أفكار متطرفة بين أفراد المجتمع.

ردود الفعل الإيجابية

وحظيت حملة "أعرف الصح" بردود فعل إيجابية واسعة النطاق، حيث تلقت دعمًا كبيرًا من الكتّاب والمفكرين الذين كتبوا عنها في الصحف والمواقع الإلكترونية.

كما تداول الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي "بوستات" لدعم الحملة ونشر التوعية حول المفاهيم الصحيحة للدين.

بفضل هذه الجهود، تسعى دار الإفتاء إلى توجيه الأفراد نحو الفهم الصحيح للإسلام، بعيدًا عن التطرف والتشدد، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الفكري والديني داخل المجتمع.