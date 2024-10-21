محمد العمروسي لـ "دوت الخليج الفني": سيناريو "وتر حساس" ممتاز.. وكواليس المسلسل مليئة بالحب

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان محمد العمروسي سبب انجذابه ومشاركته في مسلسل "وتر الحساس" الذي تتصدر بطولته النجمة صبا مبارك، والمقرر عرضه بدءًا من 27 أكتوبر الجاري على شاشة ON.

وقال محمد العمروسي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الفني": "السيناريو ممتاز وأمين جمال كاتب موهوب أثق به كثيرًا، خاصة بعد أن تعاونت معه في عدة أعمال سابقة، والشخصية جذبتني بشدة، وأشكر أحمد كمال على ترشيحي للمسلسل، فهو شخصية مهمة جدًا في حياتي، والمخرج وائل فرج يمتلك قدرة مميزة على اختيار الممثلين المناسبين للأدوار بناءً على السيناريو".

أشار محمد العمروسي إلى أن أجواء كواليس المسلسل كانت مليئة بالحب والروح الجميلة، حيث تجمعه علاقة صداقة مع الجميع منذ قبل بداية العمل، بما في ذلك المخرج وائل فرج، الذي وصفه بأنه من أهم المخرجين وصانع أجواء مميزة بينهم، بالإضافة إلي المنتج الفني هاني عبدالله، الذي يعتبر من المنتجين المحترمين الذين يوفرون كل الاحتياجات، مؤكدا أن الفريق بأكمله يعمل بحرص على نجاح المسلسل، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، يتكون من 45 حلقة والمقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.

وتدور قصة مسلسل وتر حساس، حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، وإنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصبًا في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.