نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة أديب تسلم شريف سلامة جائزة أفضل ممثل عن " كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفنان شريف سلامة على جائزة أحسن ممثل عن دوره في مسلسل “ كامل العدد” من حفل جوائز الإبداع "creative industry summit ".

وسلمته الجائزة الفنانة الشابة أميرة أديب على المسرح في حضور أبناءه.

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، يواجه الزوجان دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة في حياتهما الزوجية، ومع أبنائهما.

مسلسل "كامل العدد + 1" يتألف من فريق نخبوي من الفنانين، حيث يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، بمشاركة آية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي. السيناريو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.