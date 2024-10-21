نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بيراميدز يعترض على الظلم التحكيمي ويصعد ضد محمد معروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي بيراميدز اعترض على قرارات طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام نادي الزمالك، بقيادة محمد معروف.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" نادي بيراميدز اعترض على قرارات الطاقم التحكيمي بقيادة محمد معروف، خلال مباراة الزمالك، مؤكدين على أن الحكم ألغى هدفا صحيحا ليوسف أوباما قبل نهاية اللقاء".

وأضاف:" نقلًا عن مسؤول داخل نادي بيراميدز، نتحفظ على إلغاء هدف يوسف أوباما والتسلل غير صحيح".

وأختتم: "المسؤول يرى أيضًا، أن الهدف الأول للزمالك الحكم احتسب رمية تماس عكسية بالخطأ بدلًا من احتسابها على الزمالك احتسبها على بيراميدز وعلى الجميع الرجوع إلى تسجيل المباراة للتأكد، لذلك نحتفظ بحقنا في التصعيد ضد الطاقم التحكيمي للمباراة، لدى لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة القدم".