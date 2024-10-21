نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف الهلال والعين في دوري أبطال آسيا



حقق الهلال الفوز في أول مباراتين على حساب الشرطة العراقي والريان القطري ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.



في حين تعادل العين في الجولة الأولى أمام السد القطري بهدف لكل منهما وخسر هلى يد الغرافة القطري في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين.



موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة العين والهلال يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد معقل العين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناةbeIN Sports AFC 2 وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.



كما تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة الهلال والعين عبر قناة SSC Sports وسيقوم فهد العتيبي بالتعليق على أحداث اللقاء.