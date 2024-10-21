نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أداء الأهلي والزمالك متراجع للغاية.. وأخطاء كولر مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أداء فريقي الأهلي والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في كأس السوبر المصري لم يكن جيدًا، مؤكدًا أن أفضل شئ كان صعود القطبين إلى نهائي البطولة.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر أخطأ في تشكيل الأهلي وبدأ بلاعب مثل نيدفيد وهو بعيد عن المستوى وغائب عن المباريات منذ فترة طويلة، ولعب بجواره أكرم توفيق، بينما شارك إمام عاشور جناح ايسر، وطاهر في مركز المهاجم، والأهداف كانت أخطاء دفاعية واضحة من سيراميكا كليوباترا والحارس محمد بسام".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر كان أكثر لاعبي الأهلي بذلًا للجهد طوال اللقاء، ومارسيل كولر ارتكب عدة أخطاء فنية واضحة، وسيراميكا كليوباترا قدم أداءًا جيدًا ولا أحد يعرف لماذا بدأ بـ إمام عاشور في مركز الجناح بينما يجلس حسين الشحات ورضا سليم على مقاعد البدلاء".

وزاد: "كالعادة، بيراميدز يخسر أمام الزمالك، ولا أحد يعرف لماذا يضع بيراميدز دائما عينه في الأرض عندما يلعب المواجهة أمام الأبيض".

وواصل: "إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي أمر جيد، لكن الفريقين لم يقدما الأداء الجيد خلال المواجهة الأولى ولم يستفيد الناديين من الجماهير التي حضرت اللقاءات".

وأوضح: "الأهلي سجل بمجهود فردي، وايضا الزمالك تعادل مع بيراميدز بمجهود ناصر ماهر، ولا يوجد جمل تكتيكية واضحة، ومستوى القطبين متراجع جدًا، والميزة وصولهم للنهائي لكي نستمتع باللقاء".