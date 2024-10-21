نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... فاروق فلوكس يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر اسم الفنان فاروق فلوكس تريند محركات بحث جوجل، نظراً لظهوره الاخير بعيد ميلاد ابنته، وتقديم هدية لها، حيث وجهت يسرا، ابنة الفنان فاروق فلوكس، رسالة مؤثرة إلى أبيها على هامش الاحتفال بعيد ميلادها، مشيرة إلى أنه سيظل "البطل في كل الروايات ومصدر الدفء والأمان في حياتها".

وأضافت في منشور عبر صفحتها بـ"فيسبوك" "مهما كبرت وتحولت إلى شخصية اعتبارية، فسوف أظل أمام أبي تلك الفتاة الصغيرة ذات الضفائر"، لافتة إلى أنها بلغت 46 عامًا من العمر.

وأكدت على سعادتها الغامرة بالهدية التي تلقتها من والدها، التي حرصت على إظهارها في الصور وهي "لعبة"، مشيرة إلى أنه اقترح أن تضعها في غرفتها، إلا أنها أصرت أن تضعها في مكتبها.

أبرز المعلومات عن فاروق فلوكس

ولد فاروق فلوكس عام 1936م، وبعد أن اتم دراسته الأولية، التحق بكلية الهندسة، وخلال فترة الدراسة انضم إلى فريق التمثيل في الجامعة، وبدأ التمثيل على خشبة المسرح في حقبة الستينات مع الفنان فؤاد المهندس من خلال مسرحية (أنا وهو وهى)، لكنه اشتهر على نحو كبير في عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية (سيدتي الجميلة) المقتبسة عن مسرحية (بيجماليون) لجورج برنارد شو، واستمر في العمل المسرحي في مسرحيات (سنة مع الشغل اللذيذ، قصة الحي الغربي، أولاد علي بمبة، مين ما يحبش زوبة، الواد سيد الشغال)، كما أدى عشرات الشخصيات المساعدة في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: (توحيدة، درب الهوى، قضية عم أحمد، الراقصة والسياسي)، ومن مسلسلاته (دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي