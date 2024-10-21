نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "نقطة سوده" قبل عرضه 5 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح صناع مسلسل"نقطة سوده" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة البوستر الرسمي للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله، و يعد مسلسل "نقطة سوده" من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بشدة لرؤية وجبة درامية دسمة مليئة بالأحداث المشوقة التي تلفت انتباه الجمهور و يشاهدونها بإستمرار.

و يعد مسلسل "نقطة سوده" من بطولة أحمد فهمي و ناهد السباعي و أحمد مجدي، و من المقرر عرضه إبتداءًا من يوم 5 نوفمبر على قناة إم بي سي مصر و منصة شاهد.

البوستر الرسمي لمسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “نقطة سوده”



طاقم عمل مسلسل "نقطة سوده”



حيث ظهر في البوستر الرسمي للمسلسل كلًا من: "أحمد فهمي، وأحمد مجدي، ونضال الشافعي، وأحمد بدير، وسارة سلامة، وناهد السباعي، ووفاء عامر، وسماح أنور، وممثلون كثر آخرون من بينهم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، و العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أحمد فهمي و ناهد السباعي في تعاونهم الجديد

و يعد ذلك التعاون الثاني بين أحمد فهمي و ناهد السباعي، بعد تعاونهما في فيلم "اللعبة أمريكاني" الذي تم طرحه عام 2019، و العمل من بطولة بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، و تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.