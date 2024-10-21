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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "نقطة سوده" قبل عرضه 5 نوفمبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
طرح صناع مسلسل"نقطة سوده" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة البوستر الرسمي للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله، و يعد مسلسل "نقطة سوده" من الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بشدة لرؤية وجبة درامية دسمة مليئة بالأحداث المشوقة التي تلفت انتباه الجمهور و يشاهدونها بإستمرار.
و يعد مسلسل "نقطة سوده" من بطولة أحمد فهمي و ناهد السباعي و أحمد مجدي، و من المقرر عرضه إبتداءًا من يوم 5 نوفمبر على قناة إم بي سي مصر و منصة شاهد.
طاقم عمل مسلسل "نقطة سوده”
حيث ظهر في البوستر الرسمي للمسلسل كلًا من: "أحمد فهمي، وأحمد مجدي، ونضال الشافعي، وأحمد بدير، وسارة سلامة، وناهد السباعي، ووفاء عامر، وسماح أنور، وممثلون كثر آخرون من بينهم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، و العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
أحمد فهمي و ناهد السباعي في تعاونهم الجديد
و يعد ذلك التعاون الثاني بين أحمد فهمي و ناهد السباعي، بعد تعاونهما في فيلم "اللعبة أمريكاني" الذي تم طرحه عام 2019، و العمل من بطولة بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، و تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.