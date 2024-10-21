جمال العدل يكشف سبب انسحاب يحيى الفخراني من موسم دراما رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج جمال العدل أسباب خروج مسلسل "الأستاذ"، الذي كان يسير في مرحلة التحضيرات تمهيدا لخوض النجم يحيى الفخراني به موسم رمضان 2025، من السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" من تقديم الإعلامية كريمة عوض عبر قناة القاهرة والناس

وقال جمال العدل: "كان في تحضيرات للمسلسل، والمخرج ماندو العدل كان أمل حياته يعمل مشروع للدكتور يحيى الفخراني نظرا لقيمته الكبيرة جدا وأيضا نحن كشركة كانت لدينا نفس الرغبة".

وتابع: "توقفنا لسببين، السبب الأصلي إن الدكتور يحيى الفخراني مابيحبش يدخل العمل إلا بعد ما المسلسل كله يتكتب وواجهنا ضيق الوقت، والسبب الثاني إن الشركة التي تشتري المسلسل تأخرت علينا جدا في الرد".

وأضاف جمال العدل: "بناء عليه، مانقدرش نقدم دكتور يحيى الفخراني، وهو ركن ركين من أركان الدراما المصرية والعربية، في عمل مش معمول مظبوط، وغير صحيح إن المخرج غادر العمل".

واستكمل حديثه قائلا: "مفيش نصيب في رمضان، جايز نعمل المسلسل خارج رمضان أو رمضان 2026".