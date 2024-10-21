الرئيس الإندونيسي الجديد يشكل أكبر حكومة في تاريخ البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - شكل الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو أكبر حكومة في تاريخ البلاد على الإطلاق، حيث تضم 109 أعضاء يمثلون تعهده بتشكيل حكومة قوية.

وأطلق برابوو بحسب وكالة أسوشيتد برس على مجلس وزرائه ونواب الوزراء ورؤساء الوكالات الوطنية اسم "المجلس الأحمر والأبيض"، في إشارة إلى ألوان العلم الإندونيسي.

وكان مجلس وزراء سلف سوبيانتو، جوكو ويدودو، يضم 34 وزيرًا ورئيسًا لوكالات حكومية.

وتضم الحكومة الجديدة سياسيين من ائتلاف من سبعة أحزاب أيدوا فوزه في الانتخابات التي جرت في فبراير.

وأصبح سوبيانتو الرئيس الثامن لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا الأحد، وأعلن عن هدف طموح يتمثل في زيادة النمو الاقتصادي السنوي إلى 8% بحلول نهاية فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات.

كما أعلن عن شروعه في برنامج إنفاق طموح، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وزيادات في رواتب الموظفين المدنيين، وبرنامج لتقديم وجبات مجانية لـ 83 مليون طفل.