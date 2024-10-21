اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة الأوضاع في لبنان مع قيادات الدولة اللبنانية لتقديم كافة أوجه الدعم، جرى اتصال هاتفي مساء أمس 20 أكتوبر بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. وأعرب رئيس مجلس النواب عن التقدير البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم السياسى والإنساني الذى تقدمه مصر للبنان فى هذا الظرف الحرج الذى تمر به.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان الاتصال تناول التطورات المتلاحقة في لبنان، والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة. واكد الوزير عبد العاطي على الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وادان انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، رافضا بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما استعرض الاتصال المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتهدئة، محذرا من وتيرة التصعيد التى تشهدها المنطقة. كما استنكر قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية، وكذلك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وأوضح السيد وزير الخارجية أهمية تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

وشدد على اهمية تكاتف كافة الأطراف المعنية لانتخاب رئيس توافقي للبنان في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، بحيث يتم انتخاب الرئيس بملكية لبنانية، دون وصاية او إملاءات من أطراف خارجية.

كما أكد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، منوها إلى شحنة المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الأخيرة التى بلغت 22 طنا إلى بيروت يوم 16 أكتوبر للتخفيف عن الشعب اللبناني والنازحين.