نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة رجل الدين التركي "فتح الله غولن" في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة “ فرانس 24” ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الاثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله غولن توفي في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 83 عاما.

وقد ذكرت صحيفة حريت التركية، أن الداعية فتح الله غولن، الذي اتهم في تركيا بتنظيم محاولة انقلاب عام 2016، توفي.

وجاء في المنشور: "لقد توفي فتح الله غولن، زعيم منظمة فيتو، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وتتهم السلطات التركية منظمة غولن، التي تسميها منظمة فتح الله الإرهابية، بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

من جهة أخرى، ذكرت "سي أن أن" التركية أن السبب الأولي لوفاة غولن هو مرض الكلى، الذي عانى منه لسنوات عديدة.

وأسس فتح الله غولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونفى غولن هذه الاتهامات مرارا.

وأفادت وسائل الإعلام، عبر منشورات على موقع إكس، أن غولن توفي في بنسلفانيا عن عمر ناهز 83 عاما، ومن المعروف أن صحة غولن تدهورت بشكل حاد في الآونة الأخيرة".

ومحمد فتح الله غولن، مفكر إسلامي وداعية تركي، مواليد أبريل/نيسان من العام 1941 في قرية كوروجك قضاء أرضروم شرق تركيا. ويشار إليه بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.