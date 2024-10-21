مهرجان الموسيقي العربية الـ 32.. إبداع فني على خشبة مسرح النافورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - شهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الاحد 20 أكتوبر، حفل الموسيقار عمر خيرت المقام ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ورفع مسرح النافورة لافتة كامل العدد بعد أن ملأ الجمهور مقاعد المسرح بالكامل بمختلف الفئات العمرية من الجنسين وبأعمار متفاوتة الذين جاءوا للاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية المتميزة التي يقدمها عمر خيرت لجمهوره.

وقدم عمر خيرت حفلته التي اقيمت امس بمهرجان الموسيقى العربية الـ32 بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وافتح الحفل بثلاث مقطوعات للبيانو رفقة الأوركسترا وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أعمال عمر خيرت من خلال التصفيق والهتاف.

وتضمن برنامج الموسيقار عمر خيرت 23 مقطوعة موسيقية وهى كل من: «ثلاث مقطوعات للبيانو والأوركسترا، خلي بالك من زوزو، ليلة القبض على فاطمة، حبيبة، في هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، العاصفة، إمتى الزمان يسمح يا جميل، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبدالقادر، وجه القمر، صابر ياعم صابر، عفوًا أيها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، المصري، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة».

وفي مسرح الجمهورية، أحيَت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار حفلا ضم باقة من كنوز الطرب الأصيل منها «أغدا ألقاك»، «عزف قانون جمال عبد المنعم»، الشيطان، يا تمر حنة، خفيف الروح، موشح منیتی عز اصطباری، سوق الحلاوة، هقابله بكره، ياللي نويت تشغلني، العيون السود، قارئة الفنجان، أداء فتحى ناصر، اسماء الدسوقى، مازن حلمي، مريم هاني، حسام حسني، فاطمة مثنى، ميار، نورهان، كريستينا، نهى المصرى، شمس الأسواني، لميس أمين، أحمد عبد العزيز وأسماء الجمل .

وعاش الحضور في مسرح معهد الموسيقى العربية ليلة طربية خالصة مع الفنان محمد الطوخي وفرقته وقد شملت مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة منها "لما انت ناوی، ياللي سامعنی، لاموني الناس، يا واحشني رد عليا".