الأرصاد: غدا نشاط رياح بأغلب الأنحاء واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:36 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.