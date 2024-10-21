العالم اليوم - إسرائيل.. مسيرات تربك حركة الطيران بمطار بن غوريون

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. مسيرات تربك حركة الطيران بمطار بن غوريون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - أعلنت سلطة مطارات إسرائيل، يوم الإثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد توقفها لفترة وجيزة فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 5 طائرات مسيرة في البحر المتوسط ​​قبل دخولها إلى إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم اعتراض المسيرات قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأكد أنه لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون.

وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية قد أعلنت الإثنين توقف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل أن تعود وتؤكد استئناف حركة الملاحة الجوية.