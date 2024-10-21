«متوفره في كل بيت .. سيدة مصرية تكشف عن حبوب جباره تصنع المعجزات اذا نقعتها مع الحليب كل صباح .. مفاجأة

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رياض - احمد صلاح - تبحث دائماً العديد من الفتيات و النساء والفتيات عن كيفية الحصول على جسم ممشوق ومظهر جذاب، حيث يعتبر من أكثر الأشياء المقلقة عند النساء وكذلك الرجال هو الوزن الزائد ، لذلك يبحثون دائماً عبر الإنترنت سواء مواقع التواصل أو البحث على جوجل، عن الطرق الفعالة والآمنه لتنقيص الوزن خصوصاً منطقة البطن والأرداف، التي تتكون فيها أكثر الدهون المستعصية.

نقدم اليكم اليوم

أكثر الطرق فعالية وأماناً لهذه المشكلة وهي باستخدام “حب الرشاد” + “ورق الغار” أو ورق اللورا كما يسمى في مصر، حيث يستخدم من مئات السنين لأنه يحتوي على العديد من الفوائد فيساعد على زيادة طول الشعر، وكثافته في فترة بسيطة ويعطيه منظراً سحري وجداب، من خلال هذه المقالة سنقدم لكم طريقة تحضير ورق الغار بالطريقة الصحيحة للاستفادة الكاملة منه.

أولًا .. فوائد “حب الرشاد” لجسم الانسان

تعمل بذور حب الرشاد على تقديم عدد من الفوائد إلى جسم الإنسان ومنها كالتالي:

يقضي على الأنيميا ويعزز منسوب الهيموجلوبين في الدم ويساعد النساء على التخلص من فقر الدم حيث يحتوي على كمية كبيرة من الحديد بالإضافة إلى فيتامين دال.

يحد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي وهذا لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهاب وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة وتمنع تلف الجذور الحرة ولذلك فإن هذه الخاصية مميزة للغاية.

يعزز من عمل الذاكرة ويحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لاحتوائه على احماض اللينولينيك والدهون والأحماض الأساسية مما ينعكس بصورة إيجابية على صحة الذاكرة.

ثانيًا .. فوائد شاي ورق الغار لجسم الإنسان

هناك فوائد عديدة لتناول مشروب ورق الغار أهمها:

يقضي على دهون الكرش والارداف.

يساعد في التخلص من الترهلات الكثيرة المزعجة.

يزيد من كثافة الشعر وطوله.

يساعد مرضى السرطان.

نحتاج لتحضيره هذه المكونات:

حفنة من ورق الغار.

ماء.

ليمون.

5 أو 6 عيدان قرنفل

أولاً نغسل ورق الغارجيدًا، ثم نضعه مع الماء حتى يغلي جيداً.