نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يقدم نصائح للطلاب قبل أول اختبار شهر بالعام الدراسي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مع اقتراب امتحان الشهر الأول لصفوف النقل الذي يعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري يزداد قلق وتوتر الطلاب وأولياء أمورهم، خاصه أن هناك ضغط شديد يعاني منه الطلاب جراء الاداءات والواجبات والتقييمات الأسبوعية.

وأضافت "الحزاوي"، أن من الأهمية يكون هناك اهتمام لعمل توازن بين مذاكرة الدروس الجديدة كل يوم ومراجعة الدروس المقررة في امتحان الشهر ويكون ذلك من خلال عمل جدول لتنظيم الوقت حتي يتحقق الاستغلال الأمثل له

قدمت الحزاوي عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب للاستعداد للامتحان الشهر:

- يجب تهيئة مكان المذاكرة بحيث يكون بعيدًا عن المشاحنات الأسرية والمشتتات المختلفة ويكون مكان جيد التهوية والاضاءة.

- ينتقل التوتر من أولياء الأمور للابناء لذلك يجب أن تتمتع الأسرة بالهدوء وتحفيز الابناء بالكلمات التشجيعية والمكافآت البسيطة.

- مساعدة الأبناء لتحسين عملية المذاكرة بحيث تكون مذاكرة فعالة وذلك من خلال تنويع اساليب المذاكرة واستخدام الخرائط الذهنية ويمكن حل انماط مختلفة من الاسئلة حتي نكتشف نقاط القوة والضعف لدى الأبناء في المواد الدراسية المختلفة ويمكن الرجوع مرة آخري لحل أسئلة الاداءات والتقييمات من موقع الوزارة وحل أسئلة الكتاب المدرسي.

- هناك ارتباط وثيق بين التغذية والتحصيل الدراسي لذلك يقع علي الامهات توفير اطعمة صحية مثل الخضراوات الطازجة والفاكهة والبعد عن الاكلات السريعة والاهتمام بوجبة الإفطار وعدم إغفالها.

- تحصيل الطلاب الدراسي يرتبط بشكل وثيق ايضا بحصول الابناء على قسط كافي من النوم ولا بد عن اعداد جدول المذاكرة ان يتخلله فترات راحة

والجدير بالذكر من المقرر أن تعقد امتحانات شهر أكتوبر وفق جدول امتحانات شهر أكتوبر الموحد الذي تعلنه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم.

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم في جدول امتحانات شهر أكتوبر مراعاة كافة الاجازات الرسمية.

ويتم إعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية، ويتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر.