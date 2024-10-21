نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة العين في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والعين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم فيليبي، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد العين مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق أحمد النفيسة على القناة الصوتية الأولى وفارس عوض على قناة صوتية ثانية.