نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم الأهلي تصدم كولر قبل نهائي السوبر أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الأهلي، ضربة موجعة بإصابة أحد لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليًا في الإمارات.

فاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، ليكون طرفًا في لقاء نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته أمام الزمالك، يوم الخميس المقبل.

إصابة يحيى عطية الله

وتعرض المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي، للإصابة في لقاء سيراميكا كليوباترا وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة الزمالك المقبلة، حسب ما قاله الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم.

وأشار شوبير إلى إن هناك قلق في الأهلي بسبب معاناة يحيى عطية الله، من آلام في الظهر، وذلك لعدم وجود لاعب آخر بمركز الظهير الأيسر، في ظل غياب على معلول.

وأكد طبيب الأهلي إن إصابة يحيى عطية الله عبارة عن كدمة، وخلال الساعات المقبلة ستكون الأمور أفضل طبيًا، ولكن قرار مشاركته سيصبح بيد المدرب مارسيل كولر، الذي سيحدد ما إذا كان اللاعب لائقًا للتواجد أمام الزمالك أم لا.