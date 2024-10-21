نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة دورتموند.. أنشيلوتي يسلط الضوء على الجاهزية البدنية وخطة اللعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، تحدث فيه عن الجوانب الفنية والاستعدادات قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد أنشيلوتي على قوة فريق بوروسيا دورتموند، مشيرًا إلى أنه يمتلك كافة المعلومات اللازمة لتقييم الفريق الألماني، الذي يلعب بشكل جيد. كما أوضح أن ريال مدريد، رغم نتائجه الإيجابية حتى الآن، لم يصل إلى جاهزيته الكاملة بنسبة 100%، مما يستدعي تحسين الأداء في الفترة القادمة.

أبرز تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة دورتموند

أشاد المدرب الإيطالي بالمستوى الذي يقدمه لاعب الميرنجي جود بيلينجهام، موضحًا أنه يقدم أداءً قتاليًا على أرض الملعب ويضحي من أجل الفريق. كما تطرق أنشيلوتي إلى خطة الفريق التكتيكية، مبينًا أن الفريق سيلعب بأربعة مدافعين، مع التركيز على تحسين الجانب الدفاعي، حيث لا يزال الفريق يواجه تحديات بدنية.

وعن كيليان مبابي، أكد أنشيلوتي أنه يطلب منه نفس الأدوار التي كان يطلبها من كريم بنزيما سابقًا، وهي التمركز الجيد، والتحرك بسرعة فور استعادة الكرة.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالإشادة بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، مشيرًا إلى خبرته الكبيرة وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، معربًا عن أمله في أن يقدم مودريتش نفس الأداء المتميز ضد دورتموند.