نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيمي يقود تشكيل العين الرسمي لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هرنان كرسبو، المدير الفني لنادي العين، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الهلال في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "هزاع بن زايد" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة العين والهلال في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل العين الرسمي لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خالد عيسى. خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي.

إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي. خط الوسط: بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس.

بارك يونج وو، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس. خط الهجوم: محمد عباس، سفيان رحيمي، كاكو.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

تذاع مباراة العين ضد الهلال مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق أحمد النفيسة على القناة الصوتية الأولى وفارس عوض على قناة صوتية ثانية.

