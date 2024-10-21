نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تغلق مراكز للدروس الخصوصية المخالفة بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة وغلقها لما لها من تأثير سلبي على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بغلق سنتر كائن بشارع سيد الأعصر المتفرع من شارع كمال هويدى وغلق سنتر آخر بشارع ماهر الحداد المتفرع من شارع المدينة المنورة لإدارتهم دون ترخيص وغير حاصلين على التصاريح اللازمة لمزاولة الانشطة التعليمية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس العمرانية.

FB_IMG_1729520403527

FB_IMG_1729520422979

FB_IMG_1729520419380

FB_IMG_1729520412756

FB_IMG_1729520409854

FB_IMG_1729520407546