نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يدعم بيلينجهام ويتغزل في مايسترو الريال ويتحدث عن مواجهة دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على إظهار دعمه للاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مدرب ريال مدريد عن لاعبه بيلينجهام، قائلًا" أنا راضٍ جدًا عن بيلينجهام وعن ما يفعله، إنه يساعدنا كثيرًا، ويعمل بجد على أرض الملعب، لقد كان ما فعله في الموسم الماضي مفاجأة، الأهداف ليست مهمة، والأهم من ذلك ما يفعله أكثر من الأهداف".

وأضاف المدرب الإيطالي: " بيلينجهام سيستمر على اليمين لأن مبابي يفضل اليسار مع فينيسيوس، فكرتنا هي رودريجو وبيلينجهام على اليمين".

مدرب ريال مدريد:- نحن لسنا أقوياء في الدفاع ومودريتش مذهل

وأكد أنشيلوتي أنه دائمًا يطلب من مهاجمه الفرنسي بعض التعليمات الهجومية، قائلًا " أطلب من مبابي تسجيل الأهداف نفس الأشياء التي اعتدت أن أطلبها من بنزيمة. نحصل على الكرة، وتجري إلي المنطقة الهجومية لتساعدنا في إحراز الأهداف".

وعن أسباب وجود الكثير من الأخطاء الدفاعية في الآونة الأخيرة، أجاب أنشيلوتي "لا نستقبل الكثير من الأهداف ولكن المنافسين لديهم دائمًا العديد من الفرص، نحن لسنا أقوياء في الدفاع، علينا أن نتحسن، هذا هو المفتاح، كنا أفضل الموسم الماضي في هذا الجانب".

وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبه الكرواتي لوكا مودرتيش، وقال "إنه لاعب فريد من نوعه في عالم كرة القدم وفي فريقنا، إنه مذهل، إنه فريد من نوعه، لا أحد مثله".

وبسؤاله عن مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، أجاب كارلو أنشيلوتي "نعرف كل شيء عن دورتموند، لا أحتاج إلى التجسس عليهم لمعرفة طريقة لعبهم".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بوروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.