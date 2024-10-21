نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار يدهس طفلين والأهالي يقطعون السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 7:43 صباحًا، وأثناء سير القطار رقم 185/2603 (سوهاج - بورسعيد) عند الكيلو 52/600 بالقرب من مزلقان البليدة المغلق وتحت إشراف الغفير وخفير نظامي بين منطقتي العياط والبليدة، عبر طفلان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى دهسهما بسبب انشغال الخط النازل.

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أنه في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وردت تقارير من ناظر المحطة عن تجمع الأهالي عند المنفذ واعتدائهم على الغفير وإشعالهم النيران في غرفة الغفير، ما تسبب في توقف حركة القطارات على الخطين الطالع والنازل.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين ضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة للعبور (المزلقانات) وعدم اجتياز السكة من المناطق غير المهيأة لذلك، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكات الهيئة.