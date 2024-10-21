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وزارة التربية والتعليم تعلن عن زيادة مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن عن زيادة مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات للمديريات التعليمية بشأن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس، بما في ذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين الذين يعملون بحصص إضافية فوق النصاب القانوني للعام الدراسي 2024 / 2025.

زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا

وفقًا للخطاب، تمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية على زيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا للمعلمين المعينين بالوزارة. 

ويشمل هذا المبلغ كافة الفئات المستعان بها، بما في ذلك المستقطعين في التأمينات والمعاشات.

تفاصيل صرف المستحقات:

  • مبلغ 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، شامل جميع الاستقطاعات (التأمينات والمعاشات).
  • القرار يسري على المعلمين المستعان بهم من الخارج، المعلمين بالمعاش، والمعلمين المعينين الذين تم إسناد حصص إضافية لهم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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