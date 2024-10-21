نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم تعلن عن زيادة مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات للمديريات التعليمية بشأن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس، بما في ذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين الذين يعملون بحصص إضافية فوق النصاب القانوني للعام الدراسي 2024 / 2025.

زيادة قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا

وفقًا للخطاب، تمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية على زيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا للمعلمين المعينين بالوزارة.

ويشمل هذا المبلغ كافة الفئات المستعان بها، بما في ذلك المستقطعين في التأمينات والمعاشات.

تفاصيل صرف المستحقات: