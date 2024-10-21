أحمد جودة - القاهرة - مصر تعتمد التوقيت الشتوي: تغييرات جديدة على الساعة وتوفير في استهلاك الطاقة

مصر تعتمد التوقيت الشتوي: تغييرات جديدة على الساعة وتوفير في استهلاك الطاقة.. تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024 في 25 أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل. هذا التغيير يأتي في إطار تنفيذ قانون التوقيت رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد التحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي بهدف تحسين استهلاك الطاقة وضبط الأنشطة المختلفة مع تغير الفصول.

مصر تعتمد التوقيت الشتوي: تغييرات جديدة على الساعة وتوفير في استهلاك الطاقة

وزارة الكهرباء أصدرت دراسة تبرز التأثير الإيجابي لهذا التحول على استهلاك الطاقة، مشيرة إلى توفير نحو 25 مليون دولار نتيجة تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنحو 1%، وهو ما يعادل توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا.

التوقيت الشتوي يؤثر على الروتين اليومي للمواطنين بتقليص ساعات النهار وزيادة ساعات الليل، وهو ما قد يتطلب من الناس تعديل جدولهم اليومي ليواكب التغييرات المناخية والفصلية.