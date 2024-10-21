قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول ”قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، واستهدفت موظفي مكتب شكاوى المرأة، بحضور الأستاذة امل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، والمستشار محمد مصطفى عابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و الدكتور عادل عبدالحميد مدير الإدارة المركزية للدعم التشريعى والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و المستشار محمدابراهيم الادهم رئيس من الفئة أ من النيابة الإدارية، واستمرت علي مدار يومين.

حيث أشارت الأستاذة أمل عبدالمنعم الي أن الورشة تهدف الى تدريب المستهدفين علي دعم المرأة قانونياً وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لها لحل العقبات التى تواجهها فى جهة عملها، كما استعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.

فيما عرض المستشار محمد عابد الموضوعات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية والتي تشمل القرار الاداري، واعادة التعيين في الوظيفة العامة، والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية، والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي.

وقام الدكتور عادل عبدالحميد بشرح آليات تقويم الأداء فى الوظائف،والترقية والندب والإعارة، والحلول فى الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والأجازات وساعات العمل، وانتهاء الخدمة.

فيما شرح المستشار محمد الأدهم ضوابط السلوك الوظيفي، والتأديب بمعرفة الجهة الإدارية و النيابة الإدارية ، وضمانات التحقيق والتعامل معها، وكيفية التعامل مع الشكاوى في النيابة الإدارية.

يذكر أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات والفتيات ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.