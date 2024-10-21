العالم اليوم - المبعوث الأميركي: لا يجب ربط مصير لبنان بصراعات أخرى

انتم الان تتابعون خبر المبعوث الأميركي: لا يجب ربط مصير لبنان بصراعات أخرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين، يوم الإثنين، إن ربط مصير لبنان بنزاعات أخرى، في إشارة الى الحرب في غزة، "لم يكن وليس في مصلحة" اللبنانيين، مؤكدا رغبة بلاده بإنهاء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في "أسرع وقت ممكن".

وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري المكلف من حزب الله التفاوض باسمه، صرّح هوكستين للصحافيين "إن ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني"، مضيفا أن بلاده تريد "إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن".

وقال هكوستاين :"لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: "نبهت قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".

وشدد على أن "التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا وربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني.

وأكد أن "واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك".

وقبيل زيارة هوكستاين إلى بيروت، الاثنين، كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان، بينما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد كشف أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

كما تطالب إسرائيل بأن تعمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني.