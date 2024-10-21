العالم اليوم - محمد بن زايد: ندعم العمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن بلاده تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في العالم.
وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024 زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتعد هذه هي المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس".
وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات:
- العلاقات بين الإمارات وروسيا تاريخية واستراتيجية
- التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا وصل إلى 11 مليار دولار في 2023
- روسيا ساهمت في تحقيق حلم الشيخ زايد المؤسس بالوصول إلى الفضاء
- التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا تضاعف 4 مرات منذ العام 2018
- مستعدون للمساعدة في أي جهد يدعم السلام العالمي ويساهم في حل الأزمات
- ندعم العمل الدولي متعدد الأطراف لتعزيز التنمية والسلام في العالم
- مستعدون لبذل مزيد من الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا
- مستعدون للمساعدة في تسوية الأزمات لدعم السلام العالمي
- ندعم العمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في العالم
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