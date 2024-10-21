العالم اليوم - محمد بن زايد: ندعم العمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن بلاده تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في العالم.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024 زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس".

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات: