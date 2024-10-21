انت الأن تتابع خبر راغب علامة ينفي وجود مسلحين في أحد الأبنية المملوكة له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الفنان اللبناني راغب علامة شائعات حول وجود مسلحين في أحد الأبنية التي يمتلكها، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري هذه الادعاءات.



وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح علامة أن "العقول السوداء لم تكتف بالتطاول على حياته الفنية والعائلية، بل وصلت إلى الممتلكات الشخصية". وأضاف: "صباح السبت تم تداول مقطع فيديو ورسالة صوتية تفيد بوجود مسلحين في مبنى أملكه في منطقة جونية".



وأكد علامة أن المبنى مستأجر بالكامل منذ أكثر من عامين، ويقع في منطقة أمنية محاطة بمقار أمن الدولة والسراي العام ومبنى الأمن العام، مشيراً إلى أن القوى الأمنية لديها سجلات بهويات جميع القاطنين.



وختم بالقول: "الموضوع الآن بعهدة القضاء وقوى الأمن، وسنكشف هوية المرسل ليتم محاكمته". يُذكر أن نشر مثل هذه الفيديوهات الكاذبة تسبب في استهداف مبانٍ مدنية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان .