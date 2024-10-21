خالد سليم يكشف عن أعماله الفترة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد سليم عن أحدث أعماله الفترة القادمة، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج لمن يهمه الفن، من تقديم أميرة نور، على إذاعة نغم FM.

أعمال ينتظرها خالد سليم

وقال خالد سليم: أنتظر عرض فيلم في القلب قريبًا، كما أنني مرتبط بمسلسلين هما السجل الأسود ودون مقابل من بطولة هاني رمزي، بالإضافة إلى مشاركتي في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

آخر أعمال خالد سليم

وكان آخر أعمال خالد سليم هو مسلسل حكايات جروب الماميز، والذي عُرض في يناير من العام الماضي 2023، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية العائلية، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، هبة عبدالغني، وهشام الشاذلي، وكان العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح.

كما طرح أغنية «واحشاني»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، والأغنية من كلمات إبراهيم شحتة وألحان أحمد يوسف وتوزيع وميكس وماستر محمود عزت وإخراج سيف مدبولي

كلمات أغنية «واحشاني»

واحشاني، ده أنا حرفيًا بعدك لسه واقف في مكاني

واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني

ده أنا عايش كده بالضّالين

واحشاني (واحشاني) مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي

واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني

ده أنا ضايع وتملّي حزين

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة في قلبنا مش بتروح

وجعي أنا حسّاه

عاجبك شكلي اللي ده شايفاه

فاستحلفك أنا بقى بالله

تيجي ترجعي ليّ الروح

سيباني، حُضنك كان في الضّعـف سند بيشيل أوجاعي

سيباني، بقت العيشة خلاص من بعـدك ملهاش داعي

ده أنا تايه طول ما إنت بعيد

سيباني (سيباني) وكل ما بهرب بقى من الذكرى وبعمل ناسي

ألقاني برجع أشوفك جوّة مواقـف عايشة في راسي

ودموعي دي عليكي تزيد

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة في قلبنا مش بتروح

وجعي أنا حاسّاه

عاجبك شكلي اللي ده شايفاه

فاستحلفك أنا بقى بالله

تيجي ترجعي ليّ الروح