نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العرض بأيام.. بوسترات مسلسل "نقطة سودة" تتصدر مواقع التوصل الإجتماعى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شركة سيدارز آرت برودكشن “صّباح إخوان” منذ ساعات قليلة البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "نقطة سودة "، المقرر عرضه خلال أيام على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.



وبدأت البوسترات فى الإنتشار بشكل ملحوظ على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك وإنستجرام”، وذلك بعد مشاركة أبطال العمل للبوسترات الدعائية "السنجل" الخاصة بهم والتي تجاوزت 15 بوستر دعائي على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.



بوستر أشرف عبد الغفور



هذا ولقد تضمنت البوسترات بوستر للفنان الراحل أشرف عبد الغفور وآخر للفنانة الراحلة ناهد رشدي، حيث يعد مسلسل "نقطة سودة" هو آخر أعمال كلا من النجمين الراحلين قبل وفاتهم، ومن المقرر أن يكون هذا العمل تخليدا لذكراهم.

تفاصيل مسلسل “نقطة سودة”



مسلسل “نقطة سودة” مكون من 50 حلقة، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان أحمد فهمى الفنانة وفاء عامر، أحمد مجدى، ناهد السباعى، نضال الشافعي، النجم أحمد بدير، النجمة سماح أنور، سارة سلامة، مريم الخشت، أحمد عزمي، سماح السعيد، هدى الأتربي، مازن جمال عبد الناصر وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى النجم الراحل أشرف عبد العفور والنجمة الراحلة ناهد رشدى.



مسلسل "نقطة سودة" من تأليف أمين جمال، وإنتاج: شركة "صباح إخوان"، وإخراج: محمد أسامة الذى قام بالتحضير للعمل على مدار أربعة أشهر، وتم تصويره خلال 120 يوم، وقام بعمل الموسيقى التصويرية للمسلسل محمد نزيه.