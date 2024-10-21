نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب التيك توك.. دنيا سمير غانم وابنتها تتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم وابنتها كايلا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركا في فيديو "تيك توك"، الذي عرض منذ ساعات قليله علي السوشيال ميديا

فيديو دنيا سمير غانم وابنتها كايلا

وظهرت دنيا وكايلا في فيديو الـ تيك توك، وهما يجسدان مشهدًا من مسلسل نيللي وشريهان، الذي قدمته دنيا وإيمي سمير غانم في موسم دراما رمضان 2016.

كايلا تشارك مع والدتها في روكي الغلابة

ومن ناحية أخرى، تشارك كايلا والدتها دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة، وتقدم خلاله شخصية دنيا في مرحلة الطفولة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد دنيا شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

آخر عمل جمع كايلا مع والدتها دنيا سمير غانم

وكان آخر عمل جمع كايلا مع والدتها دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداث العمل في إطار فانتازي كوميدي، وعُرض في 15 حلقة.

أبطال مسلسل جت سليمة

وشارك في بطولة جت سليمة كلا من دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، وسلوى خطاب، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي، أحمد فهمي، محمد ثروت، وكريم عفيفي، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ويذكر ان الفنانة دنيا سمير غانم تواصل تحضيراتها لمسلسلها الجديد عايشة الدور، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى.