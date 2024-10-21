أبو الغيط يبحث مع القيادات اللبنانية سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - وصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إلى مطار بيروت الدولي.

وتستغرق زيارة "أبو الغيط"، إلى بيروت، يومًا واحدًا لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ حسبما صرّح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

وقال الأمين العام المساعد، إن زيارة أبو الغيط إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية، حول سُبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، الذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة لتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي، باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية مهمة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد، بما يمكّنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.

وأضاف الأمين العام المساعد أن أبو الغيط يهدف كذلك إلى التعرف على الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي، لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم 24 الجاري، الذي دُعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.